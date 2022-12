Hallan el cadáver de un hombre; habría enviado un audio pidiendo ayuda a su vecina

La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, realizó este lunes por la noche, el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino, dentro de su domicilio ubicado en la zona de Bella Vista en La Paz. El hombre de 60 años fue identificado como Alberto, una mujer quien sería amiga y vecina de la víctima denunció el hecho.

“Alberto es un amigo de más de 15 años, siempre me comentaba que era víctima de maltratos, humillaciones y golpes, de parte de la hermana y del cuñado. Yo siempre estuve pendiente de eso, hasta que recibí un audio que lo voy a entregar a la prensa, donde el me pide que lo ayude”, manifestó la vecina del fallecido.

Según el relato de la mujer, habría recibido ayer por la noche el audio del hombre pidiendo ayuda, sin embargo, no pudo escucharlo y este lunes por la mañana procedió a revisar, posteriormente se dirigió al inmueble y nadie le abría.

“Anoche me mandó el audio, y yo recién lo pude ver en la mañana, vengo a la casa a golpear y nadie me ebria, grite su nombre y no había nadie, los vecinos salieron a apoyarme y estábamos cerca de una hora golpeando”, relató la mujer.