Mujer que fue asesinada y tirada en una alcantarilla llegó hace tres días de Chile

La Paz

La mujer fallecida es Marcía Mamani, de 27 años su cuerpo fue hallado el pasado sábado en una alcantarilla, se encontraba desnuda dentro de un saco de plástico, la joven llegó hace tres días de Chile, donde realizaba trabajos de costura, hace un tiempo atrás migro a ese país en busca de mejores ingresos económicos.

El pasado viernes salió de su casa, supuestamente para almorzar con unas amigas y nunca más regresó.

“De Chile llegó recién anteayer a las siete de la noche, ella me dijo mamita cocínamelo sajta, en Chile no hay comida como de Bolivia, tan rico comemos aquí. El viernes salió y dijo me invitaron a almorzar unas amigas rápido voy a volver, de ahí no llegó, pero su hermana la llamó le dijo que ya vendrá, pero no llegó”, manifestó entre lágrimas la madre de la joven fallecida.