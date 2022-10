“Hay mucho cuento k’epi” dijo Choquehuanca quien participó junto a Morales en un acto por la democracia

Cochabamba

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó este lunes en acto realizado en Sacaba - Cochabamba, denominado ‘Gran Concentración en defensa de la Democracia y Estabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia’, que muchos cuento k’epis (que lleva o carga cuentos o dichos), quieren dividir al Movimiento al Socialismo (MAS), sin embargo, dijo que están unidos.

El vicepresidente de Estado, participó en el evento donde también estuvo presente el expresidente de Bolivia y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el senador Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, además de otras autoridades del partido en función de Gobierno. Así mismo, llamó a todos los asistentes al acto a dejar de lado algunas circunstancias que solo buscan dividirlos.

“Ya no más división, ya no más mentirás, ya no más odio, ya no más codicia, individualismo y racismo, cuando levantamos nuestra Whipala estamos diciendo que queremos volver a nuestro camino, al camino de la verdad y de la hermandad”, aseveró Choquehuanca.