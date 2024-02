Hermano de Miranda pide pena máxima: "Esos tipos deberían pudrirse en la cárcel"

Cargando...

La Paz, Bolivia

A un día del hallazgo de los cuerpos de María Lindaura Vega Jaldín y Miranda Lucía Tejada Vega, el hermano de la joven, de 22 años, exige justicia para las víctimas.

"Es una situación muy compleja, complicada para todos. No me cabe en la cabeza la inhumanidad de estas personas, el acto que cometieron de manera tan cobarde, nos abruma a todos. Es shockeante, es una pesadilla todo lo que estamos viviendo. Nos queda luchar para que se cumpla la pena máxima, no estoy conforme. Esos tipos deberían pudrirse en la cárcel. 30 años no me va a quitar el dolor de perder a mi hermana. Yo sé que por gracia de Dios, estos tipos van a pagar ahí adentro", afirmó Andrés Tejada, hermano de Miranda, en entrevista con El Mañanero.

"Fue algo planeado, estudiado por estos desgraciados, desde octubre, poder realizar esto y tenerlas a las dos solas", agregó.

Recordó que la última vez que conversaron con Miranda fue antes de Año Nuevo. Además, a Lindaura la vio hace algunas semanas.

"Miranda era una niña excepcional, para mí siempre será una niña. Compartimos muchos momentos. Tenía todo un futuro por delante. Estaba estudiando ingeniería biomédica, era muy aplicada, muy sensata en todo. Es muy doloroso lo que le tocó. Su madre, Lindaura, igual. Las dos eran mujeres excepcionales", resaltó.

Por eso, también hizo una reflexión, convocando a abrazar a los seres queridos.

"A quienes, por algún motivo, están alejados y no tienen comunicación con sus hermanos, uno no sabe qué día puede estar en la Tierra o no, abracen a sus hermanas, cuídenlas, protéjanlas. Denles un abrazo hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, la vida es tan impredecible y tan absurda. Invito a reflexionar, abrazar a hermanas, primas, abuelas, a los seres queridos, la vida es cruel", complementó.

Aseguró que no la olvidará y el amor por ella permanecerá.

"La amo. Lamento no haber podido estar en ese momento para poder socorrerlas y ayudarlas. Siempre llevaré los mejores recuerdos de ella y su mamá. No es un adiós, es una despedida repentina y dolorosa, pero pronto me reencontraré con ella para darle el abrazo", afirmó.

Sus cuerpos fueron encontrados enterrados cerca de un río en el municipio de Viacha, dentro de bolsas de yute, envueltas con cinta masking y frazadas. Las asfixiaron con bolsas alrededor del cuello. Los asesinos apagaron las cámaras de la casa ese día, ya que todo estaba planificado desde octubre del año pasado. Por móviles económicos, su anticresista y dos cómplices las asesinaron. Se trata de un albañil y su hermano, que tenía en su poder los dos IPhone de las víctimas. Ya confesaron el hecho y están aprehendidos.

Gabriel Edmundo Montalvo Rodriguez vivía desde 2024 en la vivienda en anticrético. El año pasado debía desalojar el lugar, pero permanecía la deuda de 51 mil dólares. Está acusado por asesinato.

La causa de la muerte de Lindaura de 64 años es asfixia mecánica mixta de sofocación y estrangulación. Miranda también fue asfixiada. Sucedió el domingo 4 de febrero, en su propia casa y luego las trasladaron hasta Viacha, en su vehículo.

Luego de la autopsia, los cadáveres fueron trasladados a la funeraria Resplandor, en la Av. Busch de la zona de Miraflores para el velorio. Mañana será el entierro en el Cementerio Jardín.