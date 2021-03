Hija de Alicia Villarreal revela que fue abusada por un familiar

Cargando...

Melanie dice que a su abusador, a quien su familia lo considera “responsable, buen niño, trabajador, honesto”, se metió en su cuarto en la madrugada argumentando que había escuchado ruidos y que se quedaría acompañarla “por cualquier cosa”.

La hija de la cantante grupera y el galán de novelas relató cómo esta persona, de quien no revela su identidad, le metió la mano en su short, quedándose paralizada mientras él se acercaba más y más.

La joven, de entonces 17 años, cuenta que finalmente tuvo el valor de parase de la cama y encerrarse en el baño durante dos horas, llorando del shock.

“Me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fue mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de chingaquedito todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe”, escribió la joven.

Sin embargo, lo peor de todo es que la propia familia de Melanie, al parecer por parte de su mamá, que es con quien vive, le pidió no contar nada a nadie porque al cabo “a todas les pasa” y a lo mejor se lo imaginó.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere, y que probablemente me lo imaginé”, escribió.

Cuenta que lo que más le duele es tener que seguirlo viendo y ver cómo todos los que supieron de lo ocurrido, lo siguen tratando como si nada hubiera pasado.

“Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años, gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma”.

También aclaró que en todo momento recibió el apoyo de Alicia y de Cruz, aunque a mí no me queda muy claro cómo la apoyaron, si por lo que ella cuenta, ambos y su familia, no le hicieron caso y parece que lo pasaron por alto, a juzgar por el trato normal que tienen hacia su abusador.

Si decidió hablar, dijo la joven, fue para que otras como ella que han vivido esta experiencia y la han callado, lo denuncien.