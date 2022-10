Hombre de 50 años fue golpeado brutalmente por su compañero de trabajo y dos desconocidos

La Paz

El hecho se suscitó, el pasado jueves en la zona Vino Tinto, de la ciudad de La Paz, un hombre de 50 años fue agredido brutalmente, por un compañero de trabajo y dos desconocidos, él afectado realizó la denuncia después de varios días debido a que su salud estaba completamente deteriorada, no podía ni hablar.

El hombre terminó inconsciente, después de una brutal golpiza el sábado pasado, con ayuda de sus familiares se dirigió a la policía para realizar su denuncia. En el momento de la entrevista realizada por los medios de comunicación, el hombre aún continuaba aturdido por los fuertes golpes que le propinaron.

La víctima aseguró que el pasado jueves, fue brutalmente golpeado por un compañero de trabajo y otros dos desconocidos, cuando compartían bebidas alcohólicas en un domicilio particular.

“No sabía que hacer, hasta ahora estoy adolorido, pensé que ya me iba a recuperar, pero no, no recuerdo nada solo que me votaron de su casa a patadas”, manifestó Poma.