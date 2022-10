“Mi hija entró sanita al hospital, le pusieron una inyección y hoy no puede caminar”, denunció Fernando Vargas

Fernando Vargas, padre de Estrellita Amanecer, una menor de 17 años, denunció que su hija estaba sana y solamente presentaba una molestia en sus ojos, por lo que ingresó a un recinto hospitalario donde la inyectaron y posteriormente a ello perdió la movilidad de sus piernas, y ahora esta paralizada.

“Mi hija entró sanita al hospital, le pusieron una inyección y hoy no puede caminar. Y me dicen que puede ser un medicamento vencido, pero no una mala praxis”, manifestó con preocupación Vargas, a través de un video publicado en sus redes sociales.