“Los maté por culpa de ella”, se escucha en un audio desgarrador del padre que asesinó a sus dos hijos

La Paz

A través de un audio difundido por el programa Telepolicial, el padre sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de doble infanticidio, tras asesinar con puñaladas a sus dos pequeños hijos de 6 y 10 años, en una habitación ubicada en la zona Villa Pavón de la ciudad de La Paz, narró el momento desgarrador de como asesinó a los menores y las causas que lo orillaron a tomar esa determinación.

“Soy Miguel Carlos Martínez Vargas, lo último que me llegó a pasar, ha sido un poco de desesperación porque me sentí solo, no podía pensar en ese momento en lo que hice. Esto iba pasando casi todo el año empecé a tener problemas con mi esposa, porque descuidó (a mis hijos), desde el tercer mes que empezó a pasar clases, los veía sucios, la comida no era nutritiva”, relató el sindicado de infanticidio.

Según su relató, Martínez dijo que su esposa llegaba en estado de ebriedad en horas de la madrugada, señaló que pidió ayuda a la madre de su pareja, sin embargo, no habría recibido una respuesta favorable.

“Yo realmente no tenía ayuda en ese momento y me sentía solo. El último jueves que se fue con sus amigos a beber abrí su Facebook donde pude notar que estaba saliendo con otra persona, de quien sospeché siempre, se hablaban de cariño y amor. Ella le empezó a mandar fotos semidesnuda, me sentí impotente en ese momento y no hice nada, cuando me fui a mi trabajo al día siguiente volví y su tía me dijo que se estaba metiendo gente en estado de ebriedad”, agregó Martínez.

Tras haber visto a su esposa presuntamente de la mano de su amante, Martínez señaló que agredió al sujeto, posteriormente se dirigieron a la tienda de su suegra a recoger a sus hijos junto a su pareja.

“Ya hace una semana antes los dejaba ahí a mis hijitos descuidados y la última noche donde pasó todo, mi hijito me dice mi abuela mucho nos riñe y nos pega ya no quiero estar con ella, en ese momento me puse más tenso y me dio más rabia, llegue a mi casa y mi hijito me dice me duele mis partes, te voy a revisar (le dije) y estaba sucio, fui a la cocina para darles de comer y solo vi arroz con huevo, en ese momento me puse a llorar y no sabía que hacer”, agregó Martínez.

Con una voz distante el padre señaló que, en el momento del crimen, se borró por completo su mente, solo pensó en no dejar a sus hijos y les quitó la vida apuñalándolos.

“A las 03:00 de la madrugada se me borró todo, no sabía que hacer, vi el cuchillo ahí, me quise matar solo, pero pensé bien y dije no pueden estar mis hijos en esas manos, no los puedo dejar y los maté, estaban durmiendo y los maté uno por uno. Después agarré el mismo cuchillo y corrí hasta la pared, mi meta no era estar vivo, quería morir junto a mis hijos, estaban descuidados y no tenía apoyo en ese momento, no pensé en nadie más que en ella”, detalló Martínez.

El hombre responsabilizó de los hechos a su esposa, sin embargo, pidió disculpas a la población, por el horrendo crimen que cometió y dijo que ahora dedicará sus días a pedir perdón a Dios, para que lo perdone por el hecho y un día pueda lograr encontrase con sus hijos, a quien les quitó la vida.

“Todo pasó tan rápido que ahora estoy en vida, por culpa de ella perdí a mis hijos, por culpa de ella casi pierdo mi vida, perdí mi libertad y ahora voy a pagar mi condena. Solo quiero decir a la población a toda la gente que me escucha que me perdonen, no debía actuar de esa manera, pero creí que era la única salida que tenía, no tuve otro pensamiento. Ahora voy a luchar para que Dios me perdone y pueda subir al cielo para poder ver a mis hijos”, argumentó Martínez.