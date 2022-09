Entierran a Isela Poma asesinada por su pareja quien le rompió la cabeza y fracturó sus extremidades

La Paz

Con pedidos de justica, familiares y amigos enterraron el cuerpo de Isela Poma, la mujer de 29 años que murió en manos de su pareja, quien le rompió la cabeza, y le fracturó sus brazos, piernas y costillas. La mujer fue sepultada en el Cementerio General.

“Justicia que no sea una más en la lista, como tantas mujeres”, dijo una de las familiares de Isela.

Sus amigos la recuerdan como una mujer sacrificada que siempre velaba por sus hijos.

“Ella era una mujer alegre, siempre estaba pendiente de sus hijos, era una buena madre, tenga o no tenga se sabe sacar de su boca para darle comida a sus hijos, siempre ese recuerdo se quedará con nosotros”, manifestó uno de sus amigos, que asistió al entierro.

Por su parte el hermano de Isela, pide la pena máxima para el sujeto que le quitó la vida a una madre que deja a dos menores en orfandad.

“Espero que se haga justicia por mi hermana, esperemos que le den los 30 años y que esto no quede impune, no se puede reparar lo sucedido, pero queremos que este hombre no tenga la libertad de hacer lo mismo con otra persona”, aseveró el hermano de la mujer víctima de feminicidio.