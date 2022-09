Investigan a profesores por el caso de la menor que murió ahogada en un paseo escolar

Cargando...

Tarija

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que la Policía y el Ministerio Público abrieron una investigación de oficio, respecto al caso de muerte por ahogamiento de una menor de edad.

“Está tipificado como homicidio culposo y ya se ha asignado un fiscal, quien realizará los requerimientos para establecer si ha sido un accidente o hay un grado de culpabilidad por parte de algunas personas o profesores. (…) no se va a descartar nada, comenzando por el director y los profesores a cargo de la situación”, manifestó Gutiérrez, citada por El País.

El hecho se habría suscitado en un paseo escolar realizado por el Día de la Primavera, se prevé establecer si el caso se trató de un accidente o fue un hecho de homicidio culposo.

Por lo que en el caso de investigación se incluirá al plantel docente de la unidad educativa Jesús de Nazareth, quienes habrían estado a cargo de la organización del paseo escolar.

Según el informe proporcionado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la menor habría fallecido por ahogamiento, tras haber ingresado a una piscina ubicada en la comunidad de San Andrés.

Tras el hecho habrían pedido ayuda a la policía, efectivos llegaron al lugar, sin embargo, fue tarde ya que la menor se encontraba sin signos vitales.

La autopsia de ley reveló que la menor murió producto de asfixia por sumersión.

Por su parte, los padres de la menor pidieron una investigación minuciosa del caso, lamentaron haber perdido a su única hija.

“Era mi única hija, recién estaba empezando a vivir”, dijo el padre de menor ahogada en un paseo escolar.

Según el progenitor, la actividad no fue consensuada con la junta de padres de familia y que al momento del hecho no habrían estado en el lugar los profesores supervisando a los estudiantes porque se encontraban realizando otra actividad separada de los alumnos. Asimismo, señaló que los primeros auxilios para atender a su hija no fueron inmediatos.

