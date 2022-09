Madre de César Apaza, entre lágrimas asegura que su hijo no puede comer, ni caminar debido a las lesiones

La Paz

Este viernes la señora Gregoria Tintaya, madre del dirigente cocalero César Apaza, llegó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde su hijo permanecía a la espera de su audiencia de medidas cautelares, la progenitora señaló que su única intención era ver a su hijo, ya que se encuentra delicado de salud.

“Mal está, no puede caminar mi hijo, él está todo moreteado, tampoco puede comer, no hemos hablado solo un rato lo vi y le pasé desayuno, pero no sé si tomará mi hijo, lo vi bien mal, él no estaba así”, manifestó la madre de César Apaza.