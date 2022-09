Hombre golpeó a su esposa y la encerró durante una semana en una casa de El Alto

Familiares de la víctima denunciaron este lunes, que la mujer fue golpeada por su pareja hace cinco meses y desde entonces se encuentra con la salud deteriorada, el sujeto durante una semana le habría encerrado en su habitación, y le quitó su celular manteniéndola incomunicada.

La mujer espera ser atendida, en la sala de emergencias del Hospital de Clínicas, el hecho se habría suscitado en un domicilio ubicado en la zona Senkata de la ciudad de El Alto, ella permaneció encerrada por una semana, por lo que no tuvo contacto con sus familiares.

Tras días de estar desaparecida el hermano de la víctima decidió acudir al inmueble, donde pudo apreciar que su familiar se encontraba encerrada y con la salud severamente deteriorada.

“En un estado muy mal le habían encontrado, mi hermana desde hace días no puede desaguar, esta con dolor, no sé dónde podemos acudir, el hombre no se echa de menos, no me lo hace curar”, manifestó la hermana de la víctima.