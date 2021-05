Horas de terror: Delincuentes robaron una casa y secuestraron a una adolescente

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Durante esta jornada aproximadamente a las 9:00 de la mañana, antisociales ingresaron a un domicilio en Cerro Verde, para sustraer objetos de valor, en el mismo se encontraba una adolescente de 14 años, que estaba pasando clases virtuales.

La menor que responde al nombre de Abril fue sorprendida por los delincuentes, quienes al verla terminaron sacándola de su domicilio ubicado en la calle Utama entre Cruz del Sur y Ukamau, junto a todo el botín sustraído.

“Por favor ayúdenme a encontrar a mi hija, quiero encontrarla. Ella estaba pasando clases, los ladrones han entrado y se lo llevaron a ella más. No me importa lo que se lo han llevado, quiero que me devuelvan a mi hija, que me la dejen. No haré nada contra ellos (…) Estaba con su ropa de colegio, camisa blanca, chompa azul cerrada y un buzo”, decía desesperada la madre en horas de tarde.

Uno de los tíos fue pieza clave para encontrarla, la imagen del vehículo en que se llevaron los objetos y a la víctima de secuestro, fue captada por cámaras de seguridad y era llevada a la tranca, para evitar que los asaltantes salieran del departamento.

“Estaba el mismo vehículo que se llevó a mi sobrina en la avenida Petrolera estacionado, me acerque con el pretexto de preguntar dónde queda la refinería. Saque una foto del motorizado y lo seguí hasta una vivienda ubicada en K’ara K’ara, entonces llamé a la Policía”, relató el tío de Abril.

La adolescente fue inmovilizada de manos y pies, los ladrones le cubrieron los ojos para no ser identificados y se la llevaron. Horas más tarde fue abandonada en la zona de la Angostura, totalmente atemorizada tomó un taxi para regresar a su casa.

“Me soltaron porque dijeron que no iban a pagar dinero (…) Fui dejada en la carretera”, contó la víctima de secuestro.

El taxista que la auxilió indicó que la menor estaba sola, asustada y temblando. “Estaba con mis compañeros en nuestra parada, al lugar llegó la niña bien cansada. Yo le dije taxi y ella me dijo si lléveme a Cerro Verde, me ha contado que le han secuestrado, yo también me asuste”, dijo.

Los atracadores sustrajeron cuatro mil dólares y electrodomésticos, se logró capturar a uno de los implicados en el sector de K’ara K’ara, sería la persona que conducía el vehículo donde se llevaron a la menor.