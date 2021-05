Hospital del Norte: Llegaron 36 cilindros de oxígeno que durarán hasta las 16:00

Cochabamba, Bolivia

Personal del Hospital del Norte se movilizó este a mediodía para tratar de conseguir una recarga de oxígeno para los 71 pacientes con Covid-19 tras que se declaró “código rojo” por la falta de este insumo para mantener a los enfermos.

Anoche se trasladó a cinco pacientes por falta de oxígeno, así lo informó la Directora del nosocomio, Dra. Cinthia Rojas, manifestó que trabaja con el 100% del personal para atender cualquier emergencia.

Sobre el tema el secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, dijo que la situación es angustiante para los médicos que están luchando por la vida de sus pacientes.

“La población tiene que conocer que se está haciendo todo lo posible para buscar oxígeno; no hay oxígeno en Cochabamba, por favor, colaboren cumpliendo las medidas y acudiendo a los hospitales y no esperen complicarse. Anoche se trasladaron a cinco pacientes, se usan 10 cilindros por hora (…) Hacemos todo para que nuestros pacientes no mueran por falta de oxígeno”, declaró a los medios.