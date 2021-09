IBCE: Santa Cruz genera el 30% del PIB y 74% de los alimentos en Bolivia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El departamento de Santa Cruz es la principal locomotora del país y así lo ha demostrado en los últimos años con sus variables macroeconómicas que cada día se superan y lo mantiene en el primer lugar.

Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), informó que esta consolidación económica se debe a dos razones: porque es el bastión económico en lo que respeta a la producción de bienes y servicios, lo que se traduce en la generación del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional; y segundo porque crece por encima de la expansión de la economía boliviana.

"Según el último dato del año 2019 Bolivia ha crecido 2,2% en su Producto Interno Bruto, mientras que Santa Cruz creció un 4,2%", recalcó Rodríguez.

Señaló que más del 40% del total de la producción se genera en Santa Cruz y el 74% de los alimentos que se consumen en el país se genera en el departamento cruceño, y esto en parte a los trabajos de los ciudadanos que llegaron como migrantes y se integraron a la agroproducción.

"El 30% de las ventas totales se están generando en territorio cruceño, y en las exportaciones no tradiciones el aporte de Santa Cruz es 2/3 partes porque generan muchos empleos", indicó.

Respecto al desempeño del comercio exterior, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos preliminares del INE, durante la gestión pasada, el país exportó $us 6.897 millones, de los cuales un 29,5% ($us 2.039 millones) correspondieron a Santa Cruz, mientras que, Potosí, comercializó por un valor de $us 1.490 millones y La Paz, por un monto de $us 1.219 millones.

Rodríguez afirmó que el comercio exterior es una actividad estratégica que permite al país y en especial a Santa Cruz, contar con divisas para que éstas sean utilizadas en las importaciones.