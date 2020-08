Indignación en Israel tras la violación de una adolescente por 30 hombres

Cargando...

Israel

La Policía de Israel está investigando denuncias sobre la violación de una adolescente de 16 años por parte de 30 hombres en la ciudad costera de Eilat, según el reporte de medios locales.

Según el informe preliminar de las autoridades dos hombres han sido arrestados acusados de agresión sexual contra la menor mientras ella se encontraba ebria en una habitación de un hotel.

El caso provocó conmoción en el país, después de que el testimonio revelara que los hombres se esperaban frente a la habitación de hotel, esperando pacientemente su turno para violar a la menor, y nadie intervino para ayudarla.

El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, rechazaron este actuar y condenaron este repugnante delito.

“Esto es impactante, no hay otra palabra. Este no es solo un delito contra la niña, es un delito contra la humanidad, que merece toda la condena, y los responsables deben ser llevados ante la Justicia”, señalo Netanyahu.

Por su parte, Gantz a través de su cuenta en la red social escribió:

“Desde ayer por la tarde he estado tratando, y no he logrado entender: ¿Qué trata de probar un hombre que está parado en una fila con decenas de otros, camino a una habitación donde una joven desorientada está acostada?”, agregó.

La adolescente hizo la denuncia, la televisión local informó que la adolescente fue a Eilat, ciudad turística en el sur del país, a principios de este mes con un amigo, donde se reunieron con un grupo de conocidos de esa persona. Todos salieron a beber juntos y en un momento regresaron a la habitación del hotel. La menor y su amigo afirman que fue entonces cuando ella fue violada por los hombres, uno tras otro.

Las cámaras de seguridad probarían que non fue una acción forzada, y que reflejaría que más de 30 hombres tuvieron relaciones sexuales con la víctima, y que los hombres hicieron fila en la entrada de la habitación mientras la adolescente, ebria se encontraba adentro, y presuntamente les pedía que pasaran de a uno.

La Policía reportó que el amigo de la adolescente trató de ayudarla, pero no pudo, el caso está bajo investigación.