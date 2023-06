INE: Exportaciones en Bolivia registran una disminución del 21,9%

Cargando...

Bolivia

Las exportaciones bolivianas, hasta abril de este año, llegaron a $us 3.573,7 millones, cifra menor en $us 1.004,6 millones a la registrada en similar período de 2022, cuando el país alcanzó $us 4.578,3 millones, que representa una disminución del 21,9%.

El informe Comex del Instituto Nacional de Estadística (INE), indicó que por las variaciones negativas que registraron las actividades económicas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17,7%; extracción de hidrocarburos 18,3; extracción de minerales en 20,1% e industria manufacturera 24,6%.

Los productos que registraron variación negativa fueron la castaña en 49,1%, bananas en 14,1% y quinua en 11,5%. Contrario a estos resultados las ventas externas de chía se incrementaron en 35,1%.

En cuanto a las exportaciones de hidrocarburos muestran una reducción, que se explica por el descenso del 19,5% de la venta de gas natural.

Las exportaciones de energía eléctrica a través de la línea de transmisión “Juana Azurduy de Padilla” inaugurada recientemente entre Argentina y Bolivia, registran entre marzo y abril un valor de $us 4,8 millones.

Cargando...

Las importaciones

De enero a abril de 2023 se ha registrado un incremento en las importaciones del 6.8%, llegaron a $us 3.724,2 millones, cifra mayor en $us 237,9 millones a la registrada en el mismo período de 2022, cuando alcanzó a $us 3.486,4 millones, de acuerdo al informe del INE.

Esto debido a las compras externas de equipo de transporte, piezas y accesorios para satisfacer la demanda interna, en el sector de la minería con aumento en 35,1%. La importación de combustibles y lubricantes con aumento del 17,7%, al igual que la categoría de alimentos y bebidas con 11,9%.

Por su parte, las categorías de suministros industriales y artículos de consumo registran una disminución de 12,2% y 4,8%, respectivamente.

El INE destaca el comportamiento de las importaciones de bienes de capital que registran aumento en 13,2%, destinados a la industria y construcción presentan un importante incremento, principalmente en turbinas, componentes y accesorios, y tractores orientadas a mejorar y elevar la producción.

Cargando...

Para mayor información: https://www.ine.gob.bo/index.php/event/estadisticas-de-comercio-exterior-comex-a-enero-2023-p/