Santa Cruz, Potosí, La Paz y Tarija concentran el 86% de las exportaciones de 2022 con $us 11.723 millones

Bolivia

Los departamentos de Santa Cruz, Potosí, La Paz y Tarija concentraron el 86% de las exportaciones de Bolivia al mundo en 2022, revelan datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Santa Cruz representó el 33% del valor total exportado ($us 4.499 millones) ocupando el primer lugar, seguido por Potosí́ con el 21% ($us 2.813 millones), La Paz con el 20% ($us 2.776 millones) y Tarija con el 12% ($us 1.635 millones). Estos 4 departamentos concentraron el 86% del valor total exportado”, establece el informe.

En tanto, el resto de los cinco departamentos cubrió el 14% de los productos exportados: Beni con $us 626 millones (5%); Cochabamba, $us 542 millones (4%); Oruro, $us 494 millones (4%); Chuquisaca, $us 113 millones (1%) y Pando con $us 71 millones (0%).

Respecto a 2021, entre enero y diciembre de 2022, Cochabamba reportó el mayor crecimiento en el valor de sus exportaciones (66%), seguido de Santa Cruz (52%), Pando (36%) y Tarija (29%). Beni y Oruro reportaron una reducción de -10% y -14% respectivamente.

A diciembre de 2022, las exportaciones bolivianas alcanzaron el nivel más alto en la historia del comercio exterior con un valor de $us 13.653 millones, consolidando la presencia de Bolivia en el contexto internacional

Las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron un valor de $us 6.922 millones con una participación del 51% en el total exportado en 2022; demostrando, nuevamente, que la generación de valor agregado y la diversificación son componentes fundamentales de este nuevo ciclo de las exportaciones.

El valor de las exportaciones de manufacturas superó en $us. 1.007 millones al valor conjunto de las exportaciones alcanzadas por los minerales e hidrocarburos, demostrando el cambio en la matriz de las exportaciones bolivianas.