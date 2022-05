Relator de la ONU pide consenso en tema justicia y ministro Lima recomienda a Camacho leer las 20 hojas de García-Sayán

La Paz, Bolivia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima pidió al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, leer las 20 hojas del informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, antes de hacer comentarios políticos.

“Creo que quienes están criticando el informe deberían leerlo. Yo exhorto a Fernando Camacho a que lea los informes. No es bueno comentar algo que no has leído y los twits que ha emitido el día de hoy demuestran la falta de voluntad de actuar con respeto. El respeto que le pedimos a él con la ciudadanía y con el pueblo boliviano”, indicó la autoridad.