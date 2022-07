Inspector de la Policía calificó de ‘temeraria’ la acusación del dirigente campesino Omar Ramírez

La Paz, Bolivia

El Inspector General de la Policía, coronel Augusto Russo, negó las acusaciones del dirigente campesino Omar Ramírez, además de calificarlas como “temerarias” y “mentirosas”.

El dirigente Ramírez acusó al coronel Russo de haber cobijado en una instalación del verde olivo a motoqueros de la Resistencia Juvenil Cochala en 2019.

“Yo voy a hacer y pedir, conforme a la norma, el dirigente me puede aclarar lo que asegura o lo que manifiesta, tomando en cuenta de que en 2019 yo no me encontraba prestando servicio en la Academia Nacional de Policías”, indicó la autoridad policial en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.