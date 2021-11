La Policía garantizará la libre circulación el día del paro; resguardarán puntos estratégicos

El Comandante Departamental de La Paz, coronel Augusto Russo, manifestó este viernes, que la policía garantizará la libre circulación de la población el día lunes 8 de noviembre, en el marco del paro nacional indefinido, convocado por algunos sectores en rechazo a la Ley 1386.

Diferentes sectores sociales anunciaron su participación y apoyo al paro nacional indefinido, convocado para el lunes 8 de noviembre, los mismos ratificaron movilizaciones y bloqueos, en rechazo de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

La autoridad policial indicó además que si se presentan bloqueos contundentes acudirán al diálogo antes de hacer uso de la fuerza.

Por su parte, en la presente jornada el secretario ejecutivo del sector gremial a nivel nacional, Francisco Figueroa, ratificó el paro convocado para el lunes 8 de noviembre, agregó que esta medida no busca desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

“Yo creo que una movilización no va a ir a desestabilizar un Gobierno, no, eso sería insólito. Ellos no tienen por qué sacar una ley contraria al comercio minorista, contraria a otros sectores”, aseveró Figueroa.