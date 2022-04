Intentaron robarle el celular y fue arrastrada por la moto del atracador

Cochabamba, Bolivia

Una joven sufrió el robo de su celular, rastreó su equipo y encontró al ladrón, pero al pedirle la devolución de su equipo fue arrastrada por la moto.

La noche de este martes, una joven sufrió el robo de su celular en la Av. Simón López por parte de un motoladrón. Ella retornaba de la universidad.

"Yo estaba caminando sola en la Av. Simón López y me jalaron mi celular. Eran dos motos, uno que me quitó y el otro era su amigo", denunció la víctima.

Inmediatamente, la víctima logró rastrear su celular y ubicar el lugar donde se encontraba el asaltante. Encontró al ladrón, pero al pedirle la devolución de su celular, fue arrastrada por la motocicleta.

"Luego de 10 minutos yo logré rastrear mi celular y vine a recuperarlo. Encontré la moto, me acerqué y le dije que me devuelva mi celular. Yo estaba de frente y él simplemente arrancó y me arrastró por toda la calle", relató