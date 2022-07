Internas del penal San Sebastián Mujeres denuncian abusos y maltratos

Cochabamba, Bolivia

Internas del penal de San Sebastián Mujeres denunciaron abusos y maltratos de parte de las autoridades policiales. Señalan que les han reducido el tiempo de recreación, de visitas e incluso el ingreso de alimentos. En ese sentido, piden reunirse con Régimen Penitenciario.

Asimismo, familiares de las reas indicaron que no les dejan ver televisión.

"No dejan entrar visitas, están haciendo mucho abuso debido a la nueva gobernadora. Les están prohibiendo de todo, no dejan entrar ni a la prensa. Les han sacado desde las 6 de la mañana al patio, no les dejan entrar. No pueden ver tele, solo los domingos pueden ver noticias", aseveró la pariente de una de las internas.