Intervienen importadora de vehículos por presunta estafa

En las últimas horas en la ciudad de La Paz, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC), intervino una importadora de vehículos por presunta estafa.

“Es preocupante la aparición de estas supuestas empresas que se dedican a la importación de vehículos cuando en el fondo se dedican a estafar a la gente; recomendamos a la población no caer ante estas empresas dudosas, no son importadoras, le pedimos a la población no entregar dinero sin antes asegurase de que la empresa realmente importe vehículos", aseveró el viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.