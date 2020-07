Intervinieron una procesadora de oxígeno ilegal

Tiquipaya, Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), Ministerio Público y la Policía intervinieron ayer una envasadora de oxígeno medicinal, estaría operando de forma ilegal, realizaban el trasvasado de botellones con equipos caseros, sin garantizar el volumen correcto.

El operativo se realizó en el sector de Cuatro Esquinas, municipio de Tiquipaya, se hallaron 42 botellones de oxígeno medicinal. En el lugar se aprehendió a una persona que realizaba este trabajo.

Camacho indicó que para la venta garantizada de oxígeno medicinal se requiere que los cilindros estén limpios para evitar contaminar el producto.

El Sedes indicó que la recarga de un botellón de oxígeno tiene un costo de 200 bolivianos, tiene una duración de 24 a 36 horas dependiendo del paciente. Pero los encontrados duraban la mitad y tenían el mismo costo.

El dueño de la procesadora ilegal será procesado por agio, especulación y atentado contra la salud, algunas familiares protestaron en puertas de la casa en contra del operativo, esperaban la recarga de los cilindros para atender a sus enfermos, debido a que este producto ya no se encuentra en los lugares autorizados. Explicaron que muchos de sus parientes siguen con vida gracias a este tipo venta.

“Esta mañana he traído, en otros lugares como Kanata, no hay ya lugar, aquí todavía nos lo estaban cargando, yo solamente quiero mis tanques, no quiero que me lo decomisen, mi papá se va morir (…) Me ha costado dinero, a nosotros nadie nos dice si tienen los códigos, si están bien o no, nadie (…) Compramos por necesidad”, así reclamaban. Señalaron que son enviados por empresas de plantas de oxígeno, reclaman que no hay ayuda para sus familiares.