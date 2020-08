Investigarán a clínicas privadas por denuncias de cobros exorbitantes de garantías

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz investigará a clínicas privadas tras recibir denuncias de cobros excesivos de dinero que impiden a personas enfermas con coronavirus acceder atención médica.

El jefe policial lamentó esta conducta por parte de los propietarios de estas clínicas privadas debido a que condicionan su atención a la urgencia que tiene las familias de salvar la vida de uno de sus miembros, mencionó.

“En su momento vamos a actuar como corresponde y como la ley nos ampara. No es posible que con esto más, la persona directamente no pueda ser atendida. Dónde está la humanidad, el deseo de ayudar y tratar que esa persona no fallezca”, aseguró.