Iván Arias retrocede en su intención de subir impuesto a viviendas sin pintar en La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, determinó este lunes retroceder en su intención de subir los impuestos a los propietarios de las casas que no hayan concluido la fachada de sus inmuebles, parte de la obra fina. Agregó que al contario estimulará la acción por el bien de los paceños.

“Yo no soy una persona que piensa en castigos ni en sanciones. Por el contrario, incentivo. No habrá impuestos adicionales por no pintar tu casa, haremos más obras, porque La Paz sería bellísima si pintan sus casas. Eso vamos a estimular”, manifestó el alcalde Iván Arias a través de un post publicado en su cuenta de Twitter.