J Balvin reveló que tiene coronavirus

Cargando...

El colombiano J Balvin fue uno de los más premiados de Los Premios Juventud, sin embargo, participó de la ceremonia desde su casa por motivos de seguridad. En su discurso de agradecimiento por los cinco galardones que recibió, la estrella reveló que contrajo COVID-19 y que aún se está recuperando de la enfermedad que le tocó “bien duro”.

Fue luego de recibir el premio al ‘Video con el mensaje más poderoso (mensaje social)’ por su canción ‘Rojo’, que el reguetonero le contó a todo el mundo que el coronavirus lo golpeó de lleno, y actualmente está intentando recuperarse en aislamiento.

“Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19”, explicó durante su discurso. “Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, agregó.

Por otro lado, hizo un llamado a los jóvenes para que tomen en serio la pandemia y se cuiden. “Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud, que se cuiden, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe, y es muy peligroso”, sentenció Balvin, haciendo alusión a las muchas teorías conspirativas que existen sobre el Covid-19.