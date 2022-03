Jada Pinkett Smith rompe su silencio tras la polémica de los Oscar

Cargando...

Era la única protagonista que faltaba por pronunciarse sobre la polémica que ha eclipsado la 94ª edición de los Premios Oscar. Jada Pinkett Smith ha hablado a través de sus redes sociales en las últimas horas tras ver cómo su marido se levantaba en plena ceremonia para abofetear a Chris Rock después de que este hiciese un chiste de muy mal gusto sobre su alopecia; el cual, y como es lógico, no hizo ninguna gracia a actriz.

Posteriormente Will Smith se llevó el Oscar a ‘Mejor Actor’ y se sucedieron unas horas que no han dejado de señalar al actor como el desafortunado protagonista de la gala, siendo casi eclipsado su estatuilla por ese golpeo al presentador. Después de ver cómo tanto Will Smith como el propio Chris Rock se pronunciaban sobre este episodio, uno pidió disculpas y el otro negó la reconciliación, ha sido la actriz la última en hablar, y no con demasiadas palabras.

Un mensaje breve pero contundente

Con un solitario post en sus redes sociales, Jada Pinkett Smith ha querido dejar claro cómo se siente y cómo ha vivido estas últimas horas, en las que de manera inesperada pasaba a un primerísimo primer plano en Hollywood. “Este es tiempo de curarse y estoy dispuesta a ello”, han sido sus únicas palabras tras la polémica; una llamativa aunque contundente indirecta que no está dejando indiferentes a sus miles de seguidores, y que ya circula por las redes sociales camino de ser viral.

Ni entrar a valorar la actuación de Will Smith, ni el polémico chiste que no hizo gracia de Chris Rock, tampoco las declaraciones y reacciones en masa de las últimas horas; Jada Pinkett Smith ha preferido dejar un breve mensaje con el que invita a la reflexión y que ya comienza a reunir los primeros corazones de los miles de seguidores que, indudablemente, han mostrado su apoyo a la actriz en las últimas horas.