Jessica Román habría discutido con su pareja antes de ser encontrada sin vida

La Paz, Bolivia

La madre de la cantante y presentadora de televisión, Jessica Román, dijo que sospecha que la muerte de su hija de 25 años fue causada. Declaró que la joven habría tenido una discusión con su pareja antes de que encontraran su cuerpo sin vida.

La pelea se habría registrado el pasado 3 de abril, motivo por el cual la Jessica se quedó en la vivienda de su madre, el 4 de abril sostuvo una conversación telefónica con su pareja y quedaron en reunirse.

La progenitora no volvió a comunicarse con su hija. Angustiada y preocupada, el pasado miércoles se dirigió hasta su departamento, ubicado en la avenida Entre Ríos, cerca del Cementerio General, zona este de La Paz, donde la encontró sin vida.

“Llegué y golpeé la puerta, su perrito no más me ladró, empujé y no se abría estaba duro, golpeé con más fuerza y se abrió la puerta y ahí vi colgada a mi hija, estaba fría y tiesa, estaba ahorcada con una chalina en la puerta”, detalló.