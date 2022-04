Hallan ahorcada y colgada a la cantante y presentadora de TV Jessica Román, presumen feminicidio

La Paz

Victoria Cruz, madre de Yesica Román de 25 años, afirmó que encontró a su hija colgada en su domicilio en la zona Entre Ríos, la progenitora encontró el cuerpo sin vida la pasada jornada, según sus declaraciones su hija había tenido una discusión el fin de semana con su pareja ambos eran músicos, Jessica era presentadora de televisión y estudiaba psicología.

Según la madre, la joven estaba sin celular estos días, ya que no recordaba si su pareja le arrebató o si ella lo habría perdido.

“Llegué y golpeé la puerta, su perrito no más me ladró, empujé y no se abría estaba duro, golpeé con más fuerza y se abrió la puerta y ahí vi colgada a mi hija, estaba fría y tiesa, estaba ahorcada con una chalina en la puerta”, detalló la madre de Jessica.