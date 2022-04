Ministerio Público afirma que solicitó oportunamente la extradición del hombre que decapitó a su esposa

Cargando...

La fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, aclaró este jueves que el Ministerio Público solicitó, de forma oportuna, la extradición de Oswil Josué Fhillco Montenegro, presunto autor del feminicidio del Pamela Rocha Sanabria, mujer decapitada, la misma se encontraría a disposición de las autoridades de Argentina.

Según la fiscal el trámite se ‘remitió al Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 6 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí que, a su vez, envió a la Cancillería Boliviana mediante exhorto suplicatorio del 25 de marzo de 2022’, haciendo efectivo de esta manera la solicitud de extradición del presunto feminicida.

“Es lamentable que se tergiverse la verdad o que se trate de preocupar más a la familia y que se haya utilizado una serie de argumentos, como que ese señor no quiere venir a Bolivia y que el Ministerio Público no está realizando los trámites de extradición (…). Nosotros como Ministerio Público siempre hemos actuado en el marco de la legalidad y responsabilidad y esa persona fue encontrada en la República de Argentina ya que se ejecutó una notificación roja, por lo que las autoridades judiciales del vecino país otorgaron al Ministerio Público un plazo de 45 días para que se pueda formalizar la extradición, trámite que se realizó de forma inmediata y que ya fue enviada y se tiene una constancia de lo recibido vía Cancillería, mismos que fueron formalizados en menos de diez días”, manifestó Choque.

La fiscal, indicó que serán las autoridades del vecino país, quienes determinen el tiempo para realizar la extradición del presunto feminicida de Pamela, por lo que el Ministerio Público está a la espera de la valoración.

Así mismo, aclaró que no existen plazos para la entrega o extradición del sindicado, ya que el procedimiento se encuentra sujeto a la normativa establecida en cada país. En el caso concreto de Bolivia y Argentina, existiría un tratado bilateral dentro del cual se tiene un plazo de 45 días para formalizar una extradición.

Choque ratificó que Fhillco Montenegro, presunto feminicida de Pamela, mujer que fue decapitada por su esposo, actualmente permanece detenido preventivamente en Argentina mientras las autoridades de ese país confirmen la fecha y el procedimiento de su entrega.

La pasada jornada en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, Inés Sanabria madre de Pamela, mujer que fue encontrada decapitada en un domicilio en Potosí, afirmó que el autor del crimen aún se encuentra detenido en Argentina, y que hasta el momento no lo extraditaron.

“Me siento impotente sin poder hacer nada, ese hombre dejó a mi nieto solo, y no sé qué vamos hacer, quiero pedir justicia por mi hija. Señor ministro, señor fiscal y a todos quienes me ven pedirles ayuda, porque todos somos mujeres, hoy quizás es mi hija, mañana puede ser otra”, aseveró la madre de Pamela, quien pidió justicia y acelerar el caso.

Familiares de Pamela, señalaron su preocupación ante la demora de la extradición toda vez que temen que el proceso sea postergado y no tenga un seguimiento adecuado, al respecto la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque aclaró que el tiempo de extradición del presunto feminicida esta en manos de las autoridades argentinas.