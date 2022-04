Denuncian que no fue extraditado el sujeto que decapitó a su esposa

Potosí

Inés Sanabria madre de Pamela la mujer que fue encontrada decapitada en un domicilio en Potosí, afirma que el autor del crimen aún se encuentra detenido en Argentina, y que hasta el momento no lo extraditaron.

“Como familia no sabemos nada porque el fiscal nos dice esperen tengan paciencia lo traerán, pero investigamos y supimos que en Argentina lo están ayudando, además otra persona le estaría enviando dinero, yo creo que eso no es justo ellas son mujeres, madres, hermanas, pero no les duele lo que su hijo le hizo a mi hija”, manifestó la madre de Pamela.