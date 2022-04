¿Dónde está Vanesa? La joven desapareció el 23 de diciembre, su familia la busca desesperadamente

Cargando...

Las hermanas de Vanesa Aquino, en una entrevista realizada este miércoles en el programa Que No Me Pierda, pidieron a las autoridades y a la población, ayudar a encontrar a la joven, según afirman ella desapareció en circunstancias extrañas, toda vez que no tenía ningún problema, ni tenía planes de abandonar el país.

“Mi hermanita desapareció el 23 de diciembre, fue al banco a cobrar un dinero que mi papá le mandó para su pasaje, ella estaba con una ropa casual, estaba con una chamarra ya desgastada, con un tenis color rosado, salió de casa rumbo a la Ceja de El Alto, era una buena hermana, no tenía planes de irse a ningún lado. No comprendemos que pudo haber pasado”, manifestó Giovana una de sus hermanas.

Por su parte Francisca otra de las hermandas afirmó que tuvieron conocimiento de que la joven se encontró el día de su desaparición con su exenamorado, quien le habría acompañado a realizar el cobro al banco.

“Nos comunicamos con su exenamorado, él nos dijo que ella lo llamó y le había pedido que le acompañe a cobrar al banco, se encontraron y posteriormente volvieron hacia Extranca de Río Seco, ella vivía en San Roque, le habría dicho que se quedaría en la Extranca y que se encontraría con unas amigas. El indica que nunca dejó a mi hermana ir sola, pero que solo lo hizo en aquella oportunidad y él se fue a su casa”, relató Francisca.

Las hermanas afirman que el día de su desaparición lograron hablar con la joven a las 20:00 horas aparentemente habría consumido bebidas alcohólicas.

“Más tarde a las 00:00 horas nos dijo que estaba en la casa de su exenamorado, solo tenemos esa información, no sabemos nada de ella, su celular se encuentra apagado”, aseveró Francisca.

Su familia no pierde las esperanzas de encontrarla, piden a la población ayuda para dar con su paradero.

