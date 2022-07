Jhonny Fernández viaja a La Paz para "plantear" al Gobierno nuevo diálogo por el Censo de Población y Vivienda

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Pasado el mediodía de este martes, el alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, viajó a la ciudad de La Paz para participar de la reunión este miércoles con los alcaldes del país junto al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, encuentro del que asegura planteará al Gobierno un nuevo diálogo por el Censo de Población y Vivienda.

"Yo consulté claramente con el Gobierno y me dice que el gobernador no vino, no puso la cara y no dijo nada. El rector vino y no lo planteó, yo estoy yendo a plantear las cosas", dijo Fernández a su llegada al aeropuerto Viru Viru.

Indicó que antes de dicha reunión en Casa Grande del Pueblo que será a las 16:00 horas, sostendrá una reunión con la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) para ahondar criterios sobre la postergación del censo, del que el Consejo Nacional de Autonomías determinó que será en 2024.

El edil cruceño insistió que lo importante es avanzar, que se abra un espacio de diálogo sincero entre ejecutivo nacional, gobernaciones, universidades y municipios.

"Dejemos las posturas políticas y busquemos un debate técnico", puntualizó.

Respecto a la fecha del Censo, Jhonny Fernández respondió que se debe buscar un camino para que el censo sea confiable y no se postergue a la fecha, trabajado basado en un cronograma que se cumpla.