Johnny Depp ganó millones de dólares con su arte

Tras la tormenta mediática por el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, la vida del actor de Piratas del Caribe dio un giro tras anunciar que retornará a los sets de filmación y haber ganado millones con sus obras de arte.

De acuerdo con The Sunday-Times, Depp ha ganado más de $us 3.6 millones de dólares tras poner a la venta 780 grabados en la galería Castle Fine Art de Londres, que se agotaron “casi inmediatamente”. La colección “Friends and heroes”, su primera incursión formal al arte, incluye cuatro retratos de Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino y Keith Richards, y están a la venta de forma individual y en conjunto.

Según la galería, Depp se centró en “personas que ha conocido bien y que le han inspirado como persona”. “Cada imagen es un reflejo íntimo de su carácter a los ojos de Johnny; un retrato de cómo se han revelado ante él”, dijo Castle Fine Art sobre el arte pop callejero del actor.