Joven agresor aparece, pide perdón y dice que salió del país porque "temía por su vida"

Santa Cruz, Bolivia

Wilson Diego Peña Lobo (26), apareció en un video la noche del lunes y pidió perdón a la ciudadanía por la golpiza que propinó a su pareja de 23 años en plena vía pública, el pasado fin de semana en la capital cruceña.

Durante la grabación, que llegó a la sala de prensa de Notivisión, el hombre afirmó que salió del país rumbo a Miami, Estados Unidos, porque temía por su vida y que sobre él pesaba 40 amenazas de muerte en Santa Cruz, después que la filmación de la agresión se viralizó.

"Sentía que iba a morir si quedaba un minuto más en Bolivia. Estoy muy arrepentido por lo que hice a causa de mi borrachera y de perderme, no soy ese tipo de personas que todos creen. Le pido perdón a ella de corazón, sabe que yo la amo, que siempre la amé durante todo este tiempo", afirmó Wilson.

Peña Lobo expresó que este caso ha afectado a sus padres y su familia, además, dijo que nadie es perfecto y que solo Dios es perfecto. "Que me disculpen todos, no me quedan palabras".

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno confirmó que el joven salió de Santa Cruz rumbo a EEUU antes que las autoridades por ley lo notifiquen por la agresión.

En el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia, Néstor Higa, abogado de la familia de la joven, anunció que solicitarán a las autoridades de Interpol en Bolivia activar el sello rojo a fin de extraditar a Wilson Diego.

"El código establece que la captura internacional se debe aplicar en este caso. Existe la ley 1721 de 1996 dentro del acuerdo internacional entre Bolivia y Estados Unidos y señala que todas las personas que fugan del país pueden ser extraditas a través de la notificación roja que la maneja Interpol. Vamos a activar toda la actividad judicial", remarcó el jurista.

Más temprano, el alcalde del municipio cruceño, Jhonny Fernández, informó que Wilson era funcionario municipal y que tras evidenciarse su participación en la golpiza, instruyó su destitución, y que además se iniciarán las acciones legales correspondientes en su contra.

"He instruido de que se lo procese por la dirección de Lucha Contra la violencia, tiene que responder. Se tiene que respetar los derechos de los ciudadanos. He instruido que se haga la demanda y que este joven responda por este hecho que es lamentable", afirmó Fernández.