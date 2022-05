Joven que abusó sexualmente de su prima es sentenciado a 15 años de cárcel en Yacuiba

Cargando...

Tarija

La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Jorge L. P. de 26 años de edad es autor del delito de Abuso Sexual cometido en contra de su prima de 14 años quien trabajaba con él en una tienda de barrio en la ciudad de Yacuiba, por ello el Juzgado de Sentencia Primero de ese municipio dictó condena de 15 años de presidio a cumplirse en el Centro de Readaptación Productiva de El Palmar.

“Durante la audiencia, la Fiscalía presentó todas las pruebas colectadas durante la etapa preparatoria como la declaración anticipada en Cámara Gesell de la víctima, informes psicológicos y sociales que demuestran la afectación emocional de la menor, informe policial, entre otras pruebas que demuestran de manera contundente que Jorge L. P. es autor del delito investigado, por ello la autoridad jurisdiccional dictó la sentencia por 15 años”, sostuvo Gutiérrez.

Por su parte, la Fiscal asignada al caso, Sonia Alcoba, explicó que el hecho se registró en el domicilio de Jorge L. P. ubicado en un barrio de la ciudad de Yacuiba, donde su prima de 14 años de edad llegó para trabajar con él y atender su tienda de barrio durante el día, hasta que el 10 de octubre de 2020, el sujeto le pidió permiso a la madre de la adolescente para que se quede a dormir en su domicilio y le ayude a organizar una fiesta con sus amigos. En horas de la madrugada la adolescente quiso retirarse a descansar, en ese momento el hombre le dijo que podía quedarse en su cama y que él dormiría en un sofá; sin embargo, minutos después el sujeto ingresó a la habitación y empezó a realizarle toques impúdicos, posteriormente se quedó dormido mientras abrazaba a la víctima.

Al día siguiente la menor retornó a su domicilio, pero no quiso volver a trabajar con Jorge y decidió no contarle a su madre lo ocurrido por miedo a su agresor. El 19 de octubre del mismo año la víctima no aguantó más y le contó a una de sus tías las agresiones que sufrió, por ello la mujer presentó la denuncia formal ante la policía y pusieron el hecho a conocimiento del Ministerio Público para que se inicie la investigación correspondiente.