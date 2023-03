Juez dicta detención domiciliaria a Elvira Parra por el caso Fondo Indígena

Con la salud deteriorada y al menos 180 causas en su contra, la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, obtuvo la detención domiciliaria y salió de la cárcel el viernes 17 de marzo. Estuvo detenida ocho años por el denominado caso Fondo Indígena.

El jurista señaló que se logró desvirtuar los riesgos procesales sobre el peligro de obstaculización y la conducta reiterativa.

“Ella no cuenta con un proceso sino varios procesos, bajo esa óptica nos negaban la solicitud, es un riesgo procesal que no se puede desvirtuar hasta emitir una sentencia. La conducta reiterativa viene de un solo proceso que se le instauro a ella y el actor era solo el Fondo Indígena, no habían otros actores, no correspondía ya seguir con las medidas que pesaban en su contra”, señaló.