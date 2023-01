Juicio oral de la RJC ingresa en cuarto intermedio hasta el miércoles

Sucre, Bolivia

Después de más de ocho horas de desarrollo de la audiencia del juicio oral en contra de cuatro integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y dos activistas; la tarde de este martes, el juez Tercero de Sentencia de Sucre, José Emilio Pinto, declaró un cuarto intermedio en la audiencia hasta las 10.00 de este miércoles.

Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé y Milena Soto son procesados por los actos de violencia registrados en la ciudad de Sucre en 2020, frente al edificio de la Fiscalía General del Estado. También están involucrados Mario S.S. y Ayda R. L.T.

La audiencia se instaló la mañana de este martes y hasta horas de la tarde se ingresó en la fase de producción de pruebas de parte de la defensa del exlíder de la RJC, Yassir Molina, posteriormente le tocará el turno de los demás coacusados, informa Erbol.

El juez señaló que los acusados tendrán la oportunidad de objetar o aceptar las pruebas en el marco del principio contradictorio del juicio oral.

En el juicio se expusieron alrededor de 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales para demostrar la autoría y participación de los principales investigados, así como de los presuntos cómplices Mario S.S. y Ayda R.L.T.

La Fiscalía pide una condena de 20 años de cárcel para los sindicados por causar destrozos en un bien estatal y por presuntamente constituirse en una organización criminal que protagonizó los disturbios en la capital del Estado.

En este sentido, Molina cuestionó a la Fiscalía por intentar involucrarlo en los hechos de octubre y noviembre del 2019, observando que la acusación es por hechos que se dieron después del cambio de gobierno.

"Estamos hablando de lo que ha sucedido en la Fiscalía General del Estado, no de los hechos en 2019, no podemos traer a colación hechos que se han suscitado anteriormente, esto no es de carácter retroactivo para querer sumarnos más procesos de los que ya tenemos. Entonces, pedimos tanto al gobierno como a las instituciones que correspondan gocen de la independencia judicial, se valoren los procesos de acuerdo a la imparcialidad y que no se instrumentalice", aseveró.