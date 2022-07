Justicia determina 25 años para el agresor de la modelo e instructora de fitness

Cochabamba, Bolivia

La denuncia se hizo pública a través de sus redes sociales. Adriana Peredo ex candidata a Miss Cochabamba e instructora de fitness, el pasado julio del 2021, donde denunciaba que fue sufrió violencia "doméstica, psicológica, intentó de feminicidio, privación de libertad, violación, pornografía y extorsión" por parte de su ex pareja.

Este jueves 7 de julio la justicia determinó que Sergio Fabián B.M. fuera sentenciado a 25 años de cárcel, en el recinto penitenciario "San Sebastián Varones", por los delitos de secuestro, violación y extorsión cometidos contra la excandidata a Miss Cochabamba e instructora fitness.

Adriana dio a conocer todo el calvario que vivió a manos de Fabián B. M., quien en primera instancia había sido sentenciado a 3 años de cárcel en un juicio abreviado por violencia intrafamiliar sin tomar en cuenta los otros delitos que cometió contra la víctima. Es en ese momento en que empezó su búsqueda de justicia.

Audiencia duró 10 horas

Durante una entrevista con Red Uno la víctima Adriana Peredo contó que fueron 12 días de tortura en que la joven soportó las agresiones, porque Fabian la amenazaba con subir las imágenes a redes sociales, indicándole que le “iba a arruinar la vida”.

El agresor de la ex candidata a Miss Cochabamba e instructora de fitness, estará en la cárcel de “San Sebastián”. Los relatos del caso son realmente duros, la víctima tuvo que sufrir una revictimización en varias ocasiones en búsqueda de justicia.

“El 18 de junio tuve la golpiza más fuerte, dejando afectado el lado derecho de mi cuerpo (…) Me obligaba a realizar actos obscenos, me filmaba. Todo el tiempo recibí amenazas de muerte para mi persona y mi familia”, es una de las declaraciones realizadas por la víctima.

Denuncia Pública en redes sociales

El 2021 Adriana al no recibir apoyo de la justicia, decidió contar lo que vivió a manos de su agresor, por medio de cuenta de Facebook, relató que empezó a vivir con su agresor desde el 1 de junio en la ciudad de La Paz. Se conoció con S.F.B.M (24 años) algunos meses antes. En su relato señala que todo estaba bien durante las primeras semanas, pero los episodios de violencia fueron subiendo poco a poco, empujones y jalones.

Pero su calvario comenzó desde el 17 de junio cuando su ex pareja la acusó de haber llevado a otro hombre a su departamento. Los insultos pasaron a la agresión física de un momento a otro.

“Me pidió revisar mi celular, encontró una conversación de WhatsApp con un chico que salía en el mes de Diciembre (cuando no estábamos juntos) y le dio un ataque de celos, empezó a golpearme por todo el cuerpo, me agarró a patadas, puñetes, cachetadas, también me golpeaba con sus zapatos y con el cable del cargador, me golpeo casi durante todo el día”, es parte del relato de Adriana.