Karla, una joven estilista que regresaba de vacaciones, es otra de las víctimas fatales del accidente de Trans Latino

Cochabamba, Bolivia

Karla Vélez Romero tenía 22 años y una carrera por delante. Sin embargo, sus planes se vieron truncados cuando subió al bus Trans Latino en Santa Cruz para viajar hasta Cochabamba.

Ella es una de las víctimas fatales del accidente registrado ayer por la mañana en la zona del Locotal, el kilómetro 95 de la carretera al trópico.

La joven trabajaba de estilista en Cochabamba y retornaba tras pasar una semana de vacaciones en Santa Cruz, donde vive su familia. Por eso, el cuerpo será trasladado a esta ciudad para darle el último adiós.

Familiares y amigos, con mucho dolor, lamentan su pérdida. Karla era una joven llena de vida, soltera y muy querida por sus amistades en Cochabamba.

Piden justicia y que la empresa se haga cargo de todos los gastos. Al momento, hay tres personas fallecidas y 18 heridas debido al siniestro.

"No hay Soat, no hay seguro, no hay nada. Es lamentable porque ya la perdimos. Nos queda resignarnos. Son varios los heridos y nadie está dando la cara para los gastos, sobre todo. Eso es muy triste y doloroso", indicó entre la lágrimas, la mamá de Karla.