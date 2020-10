La justicia ratifica suspensión de Leyes y Tellería asume como alcalde temporal

Cochabamba, Bolivia

Después de 4 horas de una audiencia virtual vía zoom la Sala Constitucional segunda concedió la tutela de la Acción de Cumplimiento a Iván Tellería y determinó que José María Leyes debe acatar la suspensión de 30 días impuesta por el Concejo Municipal.

Las vocales de la Sala Constitucional señalaron en su resolución: “La presente acción de cumplimiento de cumplimiento en el artículo 164 y siguientes de la Constitución Política del Estado y 64 del Código Procesal Penal concede la tutela solicitada por Iván Tellería, alcalde suplente temporal del gobierno autónomo municipal”.

En total contra José María Leyes pesan noventa días de suspensión; por el caso de mochilas, por la presunta compra simulada de camionetas motos y vagonetas para la Policía y otra por el desayuno escolar de la gestión 2017.

Tellería presentó la acción de cumplimiento el martes 13 de octubre, porque el alcalde electo rechazó la suspensión del Concejo Municipal por una compra simulada de motorizados para la Policía.

“Nosotros hemos pedido que se cumpla la resolución donde el concejo me ha nombrado alcalde suplente por 30 días. Acá no se ha ganado nada, nuestro equipo jurídico analizará la situación, no adelantaremos criterios. Soy el alcalde suplente temporal y asumiremos trabajando”, señaló Tellería.