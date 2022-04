La mujer agredida por un sargento afirma que él no la golpeó y que su herida fue por una caída

Cochabamba, Bolivia

La mujer policía, que presuntamente fue golpeada por su concubino, un sargento y fiscal policial, negó cualquier agresión de parte de él y aseguro que su pareja es inocente.

El sábado pasado, vecinos acudieron ante los gritos de auxilio de la joven, que tenía una herida en el rostro, luego de haber peleado con su concubino. Entonces, lo atraparon y llamaron a la Policía, pues él tenía un arma blanca en la mano.

"Él no me golpeó. La verdad es que yo forcejeé con él, fue un momento en que los dos forcejeamos y yo caí en el suelo, es ahí donde me golpeé el ojo", aseguró.