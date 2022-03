La operación de la niña atacada por un pitbull fue un éxito

Cochabamba, Bolivia

La operación de Abigail, la niña de 6 años que fue atacada por un pitbull en Sipe Sipe, se realizó este miércoles y fue un éxito. De momento, la pequeña se encuentra en recuperación en el Pabellón Quemados del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel.

De acuerdo al avance de las curaciones que se le hagan, Abigail podría ser dada de alta en dos semanas.

Mientras tanto, sus padres esperan que el dueño del perro cubran los gastos médicos que realizaron y tendrán que realizar hacia adelante.

"Ya hablamos con el dueño del perro y quedamos en que iba a venir, pero no llegó. Solo me llamó para decirme que no iba a venir. Hemos firmado un papel donde dice que él se compromete a ayudarnos y que lo vamos a hacer", agregó Santos.