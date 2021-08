La Paz: Un hombre y una mujer mueren tras caer de un edificio en construcción

En la ciudad de La Paz, una mujer y un varón fallecieron tras caer del piso 3 de un edificio en construcción en la zona de Irpavi II. La familia de la mujer exige justicia.

Según datos brindados por las autoridades policiales, la fallecida era modelo y tenía 26 años, mientras que el hombre que también perdió la vida tenía 53 años.

El trágico hecho se registró la madrugada del domingo.

“Me dio el número del dueño de este lugar yo de inmediato me comunico con el señor y le digo ¿Qué paso?, mi hermana vino y no sabemos más de ella. Él me dice que su hermana ha sufrido un accidente, dos personas han caído del tercer piso y fallecieron, la policía ya está aquí”, señaló la hermana de la modelo quien presume que su familiar habría sido empujada.