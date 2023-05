"La policía investiga": Jhosfer envió vídeos antes de caer en las cascadas Pihusi

Tiquipaya, Cochabamba

Jhosfer Albert Toledo, el joven de 20 años que cayó en las cascadas Pihusi de Apote en el municipio de Tiquipaya, estudia arquitectura, su familia señaló que se encontraba en el lugar porque debía realizar un trabajo práctico, estuvo desaparecido por 48 horas antes de que su padre lo encuentre en una quebrada.

El universitario envió videos a su compañera, antes de caer en las cascadas, mostrándole que se encontraba perdido y no sabía cómo salir del lugar, el último mensaje fue a las 11:30 de la mañana del martes 23 de mayo.

"Tuvo contacto con una amiga, indicándole que se encontraba perdido. Tengo que marchar hacia arriba, no me han informado bien, me dejaron, soy el último, le decía (...) A través de mensajes de voz y vídeos, mostrando el lugar, más o menos como era el paisaje. El último mensaje que envió fue a las 11:30, perdiendo el contacto", contó el tío de Jhosfer.