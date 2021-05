Ladrones al acecho: así arrebatan celulares en la calle

Cochabamba, Bolivia

Una cámara de seguridad en la Av. Barrientos por el sector de ferreterías captó el momento que un ladrón roba el celular a una joven que está chateando en la acera. El delincuente se acerca, toma el celular con las dos manos y se da a la fuga.

Los vecinos de la zona sur denuncian que son cada vez más frecuentes estos robos, aún con presencia policial en las inmediaciones. La situación se repite en otros barrios de la ciudad.

La víctima de robo relató lo ocurrido, dijo que el delincuente le arrebató su celular y huyó en una motocicleta donde lo esperaba su cómplice.

“Ocurrió pasado el mediodía, al quitarme el celular me lastimó la mano, me asuste y por eso tengo miedo de que pueda volver (…) No denuncie a la Policía, porque una de ellas me dijo que vuelva por eso”, contó.