Lanzan orden de aprehensión contra Antonio y Guillermo Parada Vaca

Lanzan orden de aprehensión contra los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, investigados por el caso de ítems fantasmas en la anterior gestión municipal de Santa Cruz, así lo informó la fiscal encargada del caso, Marcela Terceros.

Terceros anunció también que se liberaron citaciones para otras personas involucradas en esta investigación, entre ellas la exconcejal y exalcaldesa Angélica Sosa, quien declarará en calidad de testigo.

El hecho fue de conocimiento público el pasado sábado, desde la Alcaldía de Santa Cruz se reveló que a raíz de los 800 ítems fantasmas, por los que se acusa a un exdirector de recursos humanos, Antonio Guillermo Parada, la municipalidad perdió 35 millones de bolivianos anualmente.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este lunes que Parada permanece en el país. “De acuerdo a los informes oficiales que hemos recibido a primera hora de la mañana, este señor (Parada) no se retiró del país por un punto fronterizo, no tenemos ningún punto de salida el cual hubiera utilizado para abandonar el país, de acuerdo a los informes, él se encontraría en el país”, dijo la autoridad.

Actualmente se indaga la supuesta creación de 800 'ítems fantasmas' que eran cobrados por una red de corrupción y que causó daño económico a la Alcaldía cruceña. En mayo, la Fiscalía rechazó una denuncia sobre otra contratación irregular, de más de 2.000 funcionarios, con un posible daño económico de 35 millones de bolivianos.

“Creemos que este señor no debe dar declaraciones solo a los medios de comunicación, debe rendir un informe a la justicia, debe apersonarse al Ministerio Público y contar lo que sucedió en todos los años, desde que fungió como director de recursos humanos, en 2009, desde ese momento es que se investigan los ítems fantasmas”, agregó el ministro.

Antecedentes

La denuncia de Valeria Rodríguez contra Antonio Parada era en principio por presunta violencia familiar , dio un giro y reveló que el exfuncionario cobraba por 800 ítems ilegales en el gobierno municipal cruceño.

Según la denuncia, el hombre ganaba 12.000 bolivianos en la Alcaldía, sin embargo, con el dinero mal habido, de acuerdo con Rodríguez, adquirió inmuebles valuados en 500 mil dólares. La mujer mostró en Santa Cruz recibos de envíos de dinero de Parada a cuentas de Estados Unidos con montos que van desde 81.600 hasta incluso 1,2 millones de dólares. Añade que el exfuncionario posee una flota de 10 vehículos de alta gama, comprados supuestamente con el dinero que cobraba ilegalmente de la alcaldía.