Largas filas en el Hospital de Niños

Santa Cruz - Bolivia

Luego de 36 días de paro cívico vuelven largas filas de personas en los hospitales que buscan atención y reprogramación médica. Situación que se evidenció en el Hospital de Niños, San Juan de Dios y el Oncológico, la población pide atención de autoridades.

Pacientes consultados desde su puesto en la fila, señalaron que se encuentran desde la madrugada en las afueras del hospital, muchos para seguir un tratamiento y otros para someter a sus hijos a exámenes médicos. Además existen personas que se trasladaron desde provincia en busca de una consulta.

Al respecto, el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, Edil Toledo, aclaró que la contratación del capital humano no es responsabilidad del Gobierno Departamental de Salud, sino del Ministerio de Salud. "En más de 6 años no hay ni un solo ítems, no hay ningún crecimiento vegetativo en el departamento de Santa Cruz, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son 3,5 millones de habitantes y ya se a enviado escritos y ha ido un equipo a La Paz a ver el tema, pero no somos oídos”, expresó.